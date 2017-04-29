Сегодня в Абакане в ГЦК «Победа» пройдет кавер-фестиваль «Оттепель»

В Городском центре культуры «Победа» 29 апреля в 18 часов соберутся рок-музыканты из Хакасии и юга Красноярского края и исполнят кавер-версии лучших рок-хитов современности.

Специально для «Оттепели» подготовлены оригинальные версии любимых песен, вошедших в историю музыки. На сцену выйдут группы «Revival», «Quadrohedz”, «Штопор», «Маргай по чаще», «Вечеринка енотов», «Обратный отsчет», «Stupid experience”, «ХД», «Немертвого поэзия», «9 3/4», сообщается на сайте абаканской мэрии.

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