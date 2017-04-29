В Иркутской области сгорел большой посёлок

Огонь уничтожил 64 дома в Бубновке в Киренском районе.

Помимо жилых домов сгорели школа, ФАП, детский сад, поселковая администрация. Причину разгула стихии должны выяснить следователи СКР. Ведомство уже возбудило уголовное дело по статье "Халатность". Сельчане и пожарные пытались тушить пламя. Но устойчивая тёплая погода и порывы ветра до 25 метров в секунду разнесли огонь по всему посёлку за считаные минуты. Около 500 жителей Бубновки в одночасье остались без жилья и вещей. Никто из людей не пострадал. Сотню погорельцев эвакуировали в Киренск. Двадцать пять человек разместились в единственном уцелевшем от пожара строении — местном клубе. Туда погорельцам привезли матрасы и тепловую пушку, обеспечили их водой и продуктами. Остальные жители Бубновки поселились у родственников, передает Life.ru.

Аналогичная ситуация произошла в Хакасии в апреле 2015-го. Тогда огонь уничтожил около сотни жилых домов по всей республике.

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