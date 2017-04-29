В Сибири введена чрезвычайная ситуация

Установившаяся сухая ветреная погода поспособствовала резко возросшему числу очагов пожаров в природной среде.

Основная причина – беспечность людей и слабый исполнительский контроль в области пожарной безопасности со стороны муниципальных органов исполнительной власти.

«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа», - сказал глава МЧС Владимир Пучков. Он отметил, что благодаря оперативным и грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений гибели людей в результате массовых пожаров не допущено. Федеральная авиационная группировка и аэромобильные отряды МЧС России находятся в постоянной готовности. «Усиливаем группировку в Иркутской области и прикрываем все соседние регионы – Забайкальский, Красноярский края, Бурятию, Хакасию, Туву, где высокие риски возникновения природных пожаров», - сказал Владимир Пучков.

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