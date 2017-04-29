В Хакасии завтра стартуют межрегиональные конные соревнования

29.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Открытое Первенство республики о конному спорту памяти А.Б. Мальчевского пройдёт с 30 апреля по 2 мая на базе республиканской спортивной школы по конному спорту.

Первенство посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годах. В соревнованиях примут участие юные спортсмены из Хакасии и Красноярского края. Бороться за победу они будут в двух дисциплинах — конкур и выездка. Торжественное открытие соревнований пройдёт 1 мая в 13.30, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ.

 

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