Жителей Хакасии не пускают в лес

В республике по поручению главы РХ Виктора Зимина прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС.

Органам исполнительной власти поручено увеличить число маневренных и контрольных групп по профилактике ландшафтных пожаров. Действует ограничение на посещение лесов, в лесах выставляют дополнительные контрольные посты. С сегодняшнего дня на территории всей Сибири действует режим ЧС.

Главная причина степных и лесных пожаров – человеческая беспечность. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности. На территории Хакасии запрещено разводить огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







