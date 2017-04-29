Жителей Хакасии не пускают в лес

29.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике по поручению главы РХ Виктора Зимина прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС.

Органам исполнительной власти поручено  увеличить число маневренных и контрольных групп по профилактике ландшафтных пожаров. Действует ограничение на посещение лесов, в лесах выставляют дополнительные контрольные посты. С сегодняшнего дня на территории всей Сибири действует режим ЧС.

Главная причина степных и лесных пожаров – человеческая беспечность. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности. На территории Хакасии запрещено разводить огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РХ.

 

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