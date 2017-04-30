На трассе в Хакасии загорелся поднимающийся в гору грузовик

30.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На тушение большегруза, полыхающего вблизи города угольщиков, у огнеборцев ушло полчаса.

Сообщение о возгорании грузовика поступило на пульт диспетчера накануне в 12-05, информирует ЦУКС МЧС России по Хакасии. Как сообщают очевидцы происшествия, большегруз ехал со стороны Пригорска и при подъёме в гору загорелся прямо на ходу. Огнеборцы тушили полыхающий транспорт на 386 километре трассы Р-257 "Енисей". 8 спасателей и 2 единицы техники справились с огнём за полчаса.

Автолюбители делятся фото сгоревшего грузовика.

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