Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за демонстраций 1 мая

01.05.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за демонстраций 1 мая

Движение на нескольких улицах в Москве перекроют 1 мая для проведения демонстраций, сообщил в воскресенье информационный центр транспортного комплекса столицы.

Как передает «РИА Новости», с 11.00 до 15.00 будет перекрыто движение на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном Ряду и Театральной площади, с 13.00 до 14.40 — на участках улиц Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13.00 до 15.00 — на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил, что мэрия столицы одобрила проведение как минимум пяти демонстраций 1 мая.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 17 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за демонстраций 1 мая"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,197