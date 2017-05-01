Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за демонстраций 1 мая

Движение на нескольких улицах в Москве перекроют 1 мая для проведения демонстраций, сообщил в воскресенье информационный центр транспортного комплекса столицы.

Как передает «РИА Новости», с 11.00 до 15.00 будет перекрыто движение на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном Ряду и Театральной площади, с 13.00 до 14.40 — на участках улиц Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13.00 до 15.00 — на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил, что мэрия столицы одобрила проведение как минимум пяти демонстраций 1 мая.

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