Музыка «ВКонтакте» стала платной

Для пользователей социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» введут платную подписку на прослушивание музыки. При этом музыка будет доступна и бесплатно, но с рекламой. Информацию подтвердили в пресс-службе Mail.Ru Group.

Пользователи, оформившие подписку, также получат доступ к полному функционалу приложения BOOM, разработанного партнером Mail.Ru Group компанией United Media Agency, для платформ iOS и Android. Этот функционал будет также включать в себя прослушивание музыки оффлайн.

Стоимость подписки составит около $2,5 (149 рублей) в месяц. Оформить подписку можно через банковскую карту.

Примечательно, что после обновления музыкального раздела «ВКонтакте» удалила из Android-приложения функцию кэширования аудиозаписей, позволявшую пользователям прослушивать треки без интернета.

Пока что аудиореклама работает только в веб-версии, но в ближайшее время она появится также и в мобильных приложениях. Короткие рекламные вставки будут проигрываться при переключении между песнями.

Напомним, в 2016 году «ВКонтакте» и United Music Agency подписали партнерские соглашения с лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими. Интеграция BOOM в систему прослушивания аудиозаписей в социальной сети – требование правообладателей.

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