Оксана Самойлова родила третьего ребенка (фото, видео)

Оксана Самойлова, популярный Instagram-блогер, родила дочь в одной из московских клиник. Оксана и ее супруг Джиган в третий раз стали родителями.

Оксана Самойлова родила дочку имя фото Напомним, Джиган и Оксана Самойлова уже воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Ариелу и двухлетнюю Лею. Девочкам, не привыкшим больше чем на день расставаться с мамой, не терпится поскорей увидеть её дома. А счастливый отец в перерывах между исполнением нового трека «Дни и ночи» готовится к выписке. Подписчики поспешили поздравить Джигана с пополнением в комментариях. Некоторые отметили, что малышка появилась на свет в день рождения своей мамы, которой сегодня исполнилось 29 лет. Об этом буквально 12 часов назад напомнила сама Оксана, выложив фотографию себя с оголенным животом в социальную сеть.

Мне нравится Оксана, она одна из немногих селебрити, которые не раздражают излишними «понтами». Милая, приятная семья. У нее в блоге большинство постов посвящено дочкам, которых теперь трое: Ариела. Лея и Майя. Поздравляю семейство Самойловых=) Лее пока все равно, а вот Ариела была от этой новости не в восторге. Она уже понимает, что теперь на ней в два раза больше ответственности, что игрушки придется делить на троих, а мама будет чаще говорить: «Ариела, ты подаешь плохой пример!» «А я хочу, чтобы у меня появился братик!» — уверенно заявляет Ариела. «Ну если мальчик будет не сейчас, то в другой раз. На третьем ребенке мы не собираемся останавливаться. Оксана Самойлова родила третьего ребенка последние новости Избранница Джигана подарила мужу девочку, которую назвали Майей. Как пишет poluostrov-news.com, в настоящий момент Джиган и его жена находятся в одной из столичных клиник и готовятся к выписке. Сам счастливый отец поделился радостным событием в социальных сетях. На снимке, который появился в микроблоге Джигана, он позирует вместе с дочерью. «Я в раю! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!» – написал Джиган у себя на страничке.

Оксана Самойлова, возраст которой после сегодняшнего дня рождения изменился – ей теперь 29 лет, также получает большое количество поздравлений от подписчиков, как с рождением малыша, так и с днём рождения, передает poluostrov-news.com.

Самойлова часто делилась своими впечатлениями от беременности, сообщает poluostrov-news.com. «Фоткаться в последние недели беременности-самый кайф, – писала она. – Ты уже привыкла к своему огромному телу, ко всем неудобствам и кажется, что так будет всегда и ты никогда не родишь и навеки останешься таким бегемотом, а потом в один день, резко, за несколько часов ты снова превращаешься в обычного человека, только с огромным счастьем на руках. Почти целый год ждёшь, а потом бах – и всегда неожиданно, и всегда как в первый раз».

Оксана Самойлова родила третьего ребенка видео

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