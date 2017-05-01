Построенная Украиной дамба не повлияет на обеспечение Крыма водой

Глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что построенная на Украине дамба, которая предназначена для блокировки подачи воды из Днепра в Крым, никак не повлияет на ситуацию на полуострове.

Игорь Вайль: «Они сами себя пугают. У нас воды хватает на весь курортный сезон — на 100% мы обеспечены. У нас никаких проблем нет с водой».

При этом он отметил, что дамба построена с расчетом, чтобы «воду и нам давать, когда они созреют», передает «Интерфакс».

В Херсонской области была введена в эксплуатацию новая дамба. Власти украинского региона заявили, что она не только обеспечивает потребности сельскохозяйственных районов, но и «выполняет геополитическую функцию». Имеется в виду, что плотина полностью блокирует поступление днепровской воды в Крым, которую жители полуострова фактически не получают последние три года, ведь в 2014-м власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал.

В свою очередь член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя сложившуюся ситуацию, заключил, что деньги, которые Украина потратила на строительство дамбы, были пущены на ветер.

Франц Клинцевич: «Та же самая история, что и с энергетической блокадой Крыма. Вода на полуострове есть, а вот украинские гривны явно пущены на ветер. Что называется, назло бабушке отморожу уши».

Сенатор считает, что украинские власти пытаются выдать желаемое за действительное и сами создают себе проблемы, а потом успешно «решают» их, передает РИА Новости.

Франц Клинцевич: «Три года назад, перекрыв шлюзы на Днепре, они вместе с Крымом отрезали от водоснабжения и сельскохозяйственные районы Херсонской области. И вот теперь пришлось возводить дамбу стоимостью 35 млн гривен. Но зато появилась возможность отрапортовать: мы окончательно обезводили засушливый Крым».

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