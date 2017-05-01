Вконтакте ввел платную подписку на музыку

Подписка на платную музыку появилась с 28 апреля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вконтакте платная подписка на музыку новости 2017

Начиная с сегодняшнего дня во «ВКонтакте» появилась опция прослушивания музыки за деньги — через приложение Boom. Что получает пользователь от платной подписки, можно ли слушать аудиозаписи бесплатно, а также какие нововведения коснулись раздела «Музыка».

Подписка будет стоить 149 руб. в месяц и распространяться на «ВКонтакте», «Одноклассники» и платформу Boom (приложение United Media Agency). Прослушивание музыки без рекламы возможно в режиме онлайн в соцсетях, в приложении Boom (также в режиме офлайн).

В компании заверили, что подписка не является обязательной: музыка останется доступна и бесплатно, но с аудиорекламой. «ВКонтакте» уже тестировала такую рекламу, однако она была только на веб-версии, сейчас реклама появится и на мобильных приложениях.

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за десять лет провела масштабное обновление раздела «Музыка». Кроме того что изменения коснулись внешнего вида и функционала раздела, в мобильной версии социальной сети появилась платная подписка на сохранение аудиозаписей офлайн и прослушивание треков без рекламы.

Mail.Ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Международные музыкальные лейблы обвинили принадлежащие ей социальные сети в пиратстве.

В 2016 году United Media Agency от лица группы заключило соглашения с Universal Music, Sony Music и Warner Music, а также с некоторыми российскими издателями. Правообладатели получили минимальные гарантийные платежи, отчисления от каждого проигранного трека и часть доходов от рекламы.

Пользователи смогут создавать личные плейлисты и отправлять их, слушать и добавлять к себе музыкальные подборки друзей, сообществ, звезд и редакции соцсети. Подключена возможность отправления плейлистов личным сообщением, их также можно публиковать в группе или на собственной странице.

Платная музыка Вконтакте 2017 новости

У Boom есть и бесплатный тариф — он позволяет сохранять до часа музыки, но работает только в течение первых 90 дней. Кроме того, в нем присутствует и аудиореклама.

«Музыку во «ВКонтакте» по-прежнему можно слушать бесплатно», — подчеркнул пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников. Он рассказал, что Boom является приложением партнера социальной сети — компании United Media Agency (UMA).

Кроме того, «ВКонтакте» внедрила систему персональных рекомендаций, которая работает на основе анализа прослушанных аудиозаписей.

«»ВКонтакте» объединил людей с разнообразными музыкальными предпочтениями, дал им возможность общаться, создавать тематические сообщества, искать редкие треки и распространять любимую музыку без ограничений», — отметил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

«Музыка — это важная часть жизни пользователей «ВКонтакте». Сегодня мы запускаем полностью обновленный сервис и начинаем новый этап его развития», — заявил Рогозов.

Красников уточнил, что кэширование музыки, ранее доступное для пользователей Android, пропадает, но соцсеть сохранит список самих треков в таких плей-листах, чтобы пользователи его не потеряли. Их можно будет прослушать при подключении к интернету.

Приложение Boom было создано United Media Agency совместно с Mail.Ru Group, так что платная подписка распространяется сразу на три социальные сети, входящие в холдинг: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

В компании пояснили, что запрет на бесплатное офлайновое прослушивание музыки является требованием правообладателей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







