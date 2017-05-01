Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова родила третьего ребенка в свой день рождения!

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова в третий раз стали родителями. Звезда соцсетей родила ещё одного ребенка в московской клинике. Как удалось выяснить, ребенок и её мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

И снова дочь!

Модель и дизайнер Оксана Самойлова стала мамой в третий раз. Жена рэпера Джигана 27 апреля 2017 года родила дочь в одной из столичных клиник.

О радостном пополнении в семье сообщил счастливый отец на своей странице в Инстаграм — Джиган опубликовал фото с новорожденной дочерью на руках.Поклонники с радостью восприняли новость о рождении дочери и Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Они массово поздравляют новоиспеченных родителей, желая здоровья и счастья малышке.

Музыкант также уточнил, что они с супругой уже выбрали имя дочке — они назвали ее Майя.

Напомним, Оксана Самойлова и рэпер Джиган состоят в браке уже пять лет — они поженились 12 декабря 2012 года. На момент бракосочетания пара уже воспитывала дочь Ариелла, которой на момент свадьбы родителей исполнилось 1 год.В сентябре 2014 года Оксана Самойлова стала мамой во второй раз. Она родила супругу вторую дочь, которую назвали Лея. В конце 2016 года стало известно, что модель беременна в третий раз.

Поздравляем пару с рождением еще одной принцессы! А также 27.04 у этой семьи двойной праздник, так как Оксане Самойловой сегодня исполнилось 29 лет!

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