Промышленность Европы необходимо отключить от газа

Russf Май 1, 2022 Интересное

Европейские власти заявили, что прекращение поставок российского газа не будет иметь значительного влияния на экономику ЕС. Однако эксперты уверенны, что замены постовщиков на страны Евросоюза будет недостаточным для заполнения газовых хранилищ.

По мнению специалистов, для того, чтобы к зиме иметь в хранилищах необходимый уровень голубого топлива, европейские промышленные предприятия потребуется отключить от использования газа. Предполагается, что отключение коснётся и газовых электростанций. По словам специалистов, эта процедура вряд ли является выполнимой.

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