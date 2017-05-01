В Абакане на празднование Первомая вышли тысячи человек

Пугали-пугали нас синоптики плохой погодой. И... ошиблись. 1 мая в Абакане не случилось ни дождей, ни шквального ветра. Лишь столбик термометра опустился до 6 градусов тепла.

А потому пришедшие на Первомай граждане радовались. Искренне радовались и ошибке Гидромета, и синему небу, и весеннему солнцу, которое лишь изредка перекрывали белоснежные облака.

Шаров и флагов над праздничной колонной, которая традиционно начала шествие от гостинцы «Дружба», было столько, что со стороны казалось, будто число участников Первомая выросло в несколько раз. Впрочем, людей действительно пришло много. Несколько тысяч под музыку, в том числе и живую, под первомайские лозунги и неизменное «Ура», прошагали до главной площади города, где выстроились перед сценой, чтобы заслушать официальные речи. К счастью, выступлений было не много. Лидер профсоюзного движения республики Любовь Барабанова заявила, что живем мы все в сложные времена, когда бедных становится больше, а жизнь остальных сограждан протекает труднее, чем раньше. Факты вполне очевидные, впрочем, видали мы времена и похуже.

Ну а саму суть Первомая лучше всего выразила заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Светлана Могилина, которая выступила со сцены в качестве инициатора партийного проекта «Единой России» «Трудовая доблесть Хакасии». За спиной Могилиной выстроились несколько десятков обладателей медали. Ещё несколько человек замерли в волнительном ожидании награждения.

- Вручая медали «Трудовая доблесть Хакасии» людям труда, мы отдаем должное всем, кто своим ежедневным трудом творит и созидает на благо родной республики. Мы помним людей труда! Мы гордимся ими! Мы знаем, что их ежедневными трудовыми подвигами создается наше будущее, - заявила Светлана Викторовна, под дружные овации собравшихся перед сценой.

Ну а далее - приветствие каждого из награжденных, под троекратное скандирование участников митинга: Поздравляем! Ура!

А затем отличный праздничный концерт.

Полчаса спустя абаканский Первомай разлился по улицам города флагами, шарами и транспарантами в руках всех, кто решил отметить этот день коллективно. Не на дачах и огородах, а в праздничной колонне под общим для всех лозунгом "Мир! Труд! Май!".

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