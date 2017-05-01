В Абакане Первомай сняли с высоты птичьего полёта

01.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Эффектные кадры праздничной колонны отмечающей Первомай.

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