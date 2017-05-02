160 жителей Хакасии прошли обучение в школе прогрммистов

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Школьникам, студентам, воспитателям и учителям выдали сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.

Курсы проводились по программам дополнительного образования и повышения квалификации «Программирование на языке Pascal ABC», «Конструирование электронных устройств и программирование микроконтроллеров», «Решение задач по программированию на языках C и С#», «Веб-дизайн и основы сайтостроения», «Образовательная робототехника на основе современной микропроцессорной технологии». Возобновилось дистанционное обучение для школьников из Абазы, сообщает пресс-служба вуза.

С сентября перечень учебных программ школы программистов планируется расширить. Для слушателей откроют курс, посвященный основным и наиболее сложным темам информатики и ИКТ.

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