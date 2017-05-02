Хакасия вступила в «Чистые игры»

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На Первомай к всероссийским соревнованиям по сбору и сортировке мусора присоединились жители села Бельтирское.

Ветер, дождь и град не помещали 124 парням и девушкам собрать более трех тонн мусора. На данный момент это лучший результат по России. Командные соревнования «Чистые Игры» пройдут весной и летом 2017 года в Ленинградской и Московской области, Хакасии, а также в городах Вологда, Белгород, Торжок, Чебаркуль, Нижний Новгород, Соликамск, Пятигорск, Калининград, Челябинск, Казань, Красноярск, Севастополь, сообщает пресс-служба минприроды РХ.

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