Абаканец растлил пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по факту иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Обвиняемый в период с июня 2016 года по апрель 2017 года неоднократно совершал преступления половой направленности в отношении своих детей. От иных насильственных действий пострадали пятилетяя дочь и восьмилетний сын мужчины. Подозреваемый задержан. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообшили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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