Автопутешественники открыли летний туристический сезон в Хакасии

Открытие состоялось в формате организованных автомобильных путешествий к достопримечательностям республики, которые проходили в течение 3 дней.

С 29 апреля по 1 мая из Абакана выезжали автопутешественники в сопровождении экипажа из экскурсоводов туринфоцентра Хакасии. Первое путешествие летнего сезона 2017 года прошло по маршруту "участок "Оглахты" заповедника "Хакасский" - музей "Древние курганы Салбыкской степи". Участники познакомились с удивительными памятниками древности и наскальной живописи.

30 апреля автотуристы посетили аал Усть-Сос, где в музее под открытым небом познакомились с хакасской культурой. А Праздник Весны и Труда был отмечен восхождением на гору Куня.

"118 человек поучаствовали в открытии летнего туристического сезона. Это жители Хакасии и юга Красноярского края. Интерес к внутреннему туризму и путешествиям по нашей республике с каждым сезоном возрастает. Поэтому мы предлагаем и новые форматы для любителей путешествий по Хакасии", - отметила Лариса Остапенко, руководитель Туристского информационного центра

Напомним, в туринфоцентре по телефону 8 (3902) 32-32-50 всегда можно получить консультацию о достопримечательностях и маршрутах по региону.

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