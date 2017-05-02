На Арке Славы Черногорска появились новые имена

Обновлена стела с именами черногорцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.





К 9 мая рабочие привели в порядок площадь 30-летия Победы. А на Арке Славы, где увековечены имена фронтовиков, заменена одна из плит. Благодаря поисковой работе на ней появилось еще пять новых имен ветеранов войны, сообщает 2Черногорск Информ». Облагорожен и памятника инструкторам и курсантам Бирмской школы военных пилотов. Кроме того, студенты Черногорского горно-строительного техникума на городском кладбище привели в порядок два захоронения учащихся этого военного учреждения, погибших в учебных полетах. Здесь же до 9 мая волонтеры планируют убрать более 100 могил солдат Великой Отечественной.

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