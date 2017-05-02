На Арке Славы Черногорска появились новые имена

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Обновлена стела с именами черногорцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.


 

К 9 мая  рабочие привели в порядок площадь 30-летия Победы. А на  Арке Славы, где увековечены имена фронтовиков,  заменена одна из плит. Благодаря поисковой работе на ней появилось еще пять новых имен ветеранов войны, сообщает 2Черногорск Информ».  Облагорожен и памятника инструкторам и курсантам Бирмской школы военных пилотов. Кроме того,  студенты  Черногорского горно-строительного техникума на городском кладбище привели в порядок два  захоронения учащихся этого военного учреждения, погибших в учебных полетах. Здесь же до 9 мая волонтеры планируют убрать более 100  могил солдат  Великой Отечественной.

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