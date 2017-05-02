Праздники в Хакасии прошли с огоньком

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В ночь на субботу в Саяногорске сгорели надворные постройки. Хозяйка находилась на месте пожара. Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования.Днём близ Черногорска на трассе Абакан-Красноярск полыхал грузовик, а вечером в частном секторе города угольщиков огонь охватил надворные постройки и баню на площади 33 квадратных метра. Всё из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.В промышленной зоне Абакана сгорел склад горюче-смазочных материалов из-за замыкания электропроводки. Пламя охватило деревянные стеллажи, емкости с автохимией и автомаслами на площади 40 квадратов.В ночь на воскресенье в селе Тупик Ширинского района огонь повредил сараи, а во второй половине дня в деревне Заря Усть-Абаканского района - баню.В Абакане воскресный вечер озарил крупный пожар в частном секторе. Полыхали внутренняя отделка бани и крыша дома. Площадь пожара на момент прибытия составляла 145 квадратов. Хозяин дома находился на месте ЧП. Тушение осложняли порывы ветра. На полную ликвидацию пожара ушло почти четыре часа. Предварительная причина пожара – замыкание электропечи в сауне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.







