Шойгу рассказал о возможностях летающего радара А-100

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что создаваемый в России многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения.

По словам министра, комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационного поле на заданном направлении, его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения, передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля генконструктор России по системам и комплексам разведки Владимир Верба рассказал, что радиотехнический комплекс самолета А-100 впервые испытали в полете. Комплекс разрабатывается на смену самолетам А-50 и А-50У.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 15 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,220