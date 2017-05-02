Шойгу рассказал о возможностях летающего радара А-100

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что создаваемый в России многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения.

По словам министра, комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационного поле на заданном направлении, его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения, передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля генконструктор России по системам и комплексам разведки Владимир Верба рассказал, что радиотехнический комплекс самолета А-100 впервые испытали в полете. Комплекс разрабатывается на смену самолетам А-50 и А-50У.

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