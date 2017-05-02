У пассажиров первомайского авиарейса из Хакасии во Вьетнам долгов не обнаружено

1 мая в судебные приставы дежурили, чтобы помочь отправляющимся за границу решить вопрос с ограничением в праве выезда.

Предполагалось, что если при регистрации будет выявлен пассажир, ограниченный в праве выезда за пределы Российской Федерации из-за долгов, то специалисты, осуществляющие пропуск через госграницу свяжутся с работниками управления службы судебных приставов для решения вопроса о пропуске. Заплатить можно было на месте, сообщили в пресс-службе УФССП по Хакасии. Кроме того, бывает, что даже при наличии документа об оплате в федеральной базе человек числится как должник. Судебные приставы готовы были помочь решить и этот вопрос. К счастью, их помощь не потребовалась. Ограниченных в праве выезда за границу на рейсе не оказалось.

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