В преддверии Дня Победы глава Хакасии провел совещание

Глава Хакасии Виктор Зимин провел итоговое совещание, посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К знаменательным торжествам готовятся представители всех министерств и ведомств республиканского правительства, тысячи человек. Как пояснил глава республики, по-другому нельзя. 9 мая — главный праздник страны.

- Нужно достойно подготовиться к празднованию Дня Победы. Это наш священный долг как перед ветеранами, так и подрастающим поколением. Мы не должны забывать свою историю, - заявил Виктор Зимин.

Активная подготовка к празднованию Дня Победы ведется с января. Изначально все мероприятия были ориентированы в первую очередь на фронтовиков - чтобы этот день стал для них особенным. В то же время при подготовке к торжествам значительное внимание уделялось участию в них молодежи.

- Потомки победителей должны понять, что это победа всего народа, который способен выстоять в любых, даже самых сложных ситуациях, - пояснил руководитель республиканского оргкомитета праздника Владимир Крафт.



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