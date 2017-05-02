В Саяногорске предприниматель может оказаться за решеткой, за то что держал работника на цепи

По факту незаконного лишения свободы человека возбуждено уголовное дело.

42-летнему предпринимателю из поселка Черёмушки грозит лишение свободы в сроком до двух лет. Мужчина насильно удерживал дармового работника в частном подворье поселка Майна. А чтобы 28-летний трудяга не сбежал, привязывал его цепью к автомобилю. Однажды ночью молодой человек сумел разрубить цепь топором и сбежать к своей родственнице, а утром обратился за помощью в полицию. Окончательно избавить от железного ошейника потерпевшего удалось лишь благодаря вмешательству сотрудников МЧС. Санкция статьи 127 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сейчас ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

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