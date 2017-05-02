В Хакасии студентов будут кормить фронтовой кашей и поить морковным чаем

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Отведать блюда времён Великой Отечественной войны смогут и горожане. С 3 по 5 мая в столовых Хакасского госуниверситета пройдут Дни фронтовой кухни.

В меню солдатские щи, фронтовой «Кулеш» 1943 года, пирожки с гречкой и грибами, морковный чай с березовой чагой.  

- По традиции все блюда и рецепты будут представлены на выставочном столе, стены столовых украсят старые фотографии, а стилизованные экспозиции создадут праздничное настроение и напомнят гостям о Дне Великой Победы, – рассказала заместитель директора комбината питания Наталья Якимова.

В столовой музколледжа ХГУ студенты исполнят военные музыкальные композиции, сообщили в пресс-службе ХГУ.

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