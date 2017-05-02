В хакасском музее выставили личные вещи и документы командира Пирятинской дивизии

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

26 апреля в краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова открылась экспозиция, посвященная 85-летию со дня создания 5-й отдельной Познанской Краснознаменной бригады.

На открытии вспомнили подвиг героев-железнодорожников, которые семьдесят лет назад отстояли мир и независимость нашего государства. Выставка приурочена к юбилею Познанской бригады. Посетители могут ознакомиться с фотографиями Героев Социалистического Труда, служивших в бригаде. Представлены и подлинные предметы из фондов Хакасского национального краеведческого музея: личные вещи и документы командира 309-й Пирятинской дивизии Бориса Льва, полевая радиостанция, телефон, письма с фронта Татьяны Кучендаевой и Михаила Чебодаева. Выставку сопровождает трансляция фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе минкульта РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,274