В хакасском музее выставили личные вещи и документы командира Пирятинской дивизии

26 апреля в краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова открылась экспозиция, посвященная 85-летию со дня создания 5-й отдельной Познанской Краснознаменной бригады.

На открытии вспомнили подвиг героев-железнодорожников, которые семьдесят лет назад отстояли мир и независимость нашего государства. Выставка приурочена к юбилею Познанской бригады. Посетители могут ознакомиться с фотографиями Героев Социалистического Труда, служивших в бригаде. Представлены и подлинные предметы из фондов Хакасского национального краеведческого музея: личные вещи и документы командира 309-й Пирятинской дивизии Бориса Льва, полевая радиостанция, телефон, письма с фронта Татьяны Кучендаевой и Михаила Чебодаева. Выставку сопровождает трансляция фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе минкульта РХ.

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