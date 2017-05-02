Владелица той-терьеров в Хакасии стала жертвой мошенников

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Женщина хотела продать щенков этой породы, разместив объявление в Интернете, где её и нашёл злоумышленник.

Пенсионерка из Черногорска разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже щенков породы той-терьер. Через некоторое время женщине позвонил потенциальный покупатель и предложил перевести деньги за собачек на карту. Пенсионерка, не задумываясь о последствиях, сообщила клиенту номер карты и код безопасности, после чего обнаружила, что со счёта бесследно исчезли все накопления. Жительница города угольщиков лишилась 4 тысяч рублей. После чего абонентский номер лжепокупателя стал недоступен.

По данному факту полицейскими проводится проверка.

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