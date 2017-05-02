Жительница Хакасии укусила участкового за палец

02.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уголовное дело в отношении в буйной гражданки передано в суд.

31-летняя жительница поселка Аскиз не смогла совладать со своими эмоциями. 28 марта полицейский выехал на семейный скандал в село Бельтирское. Прибыв по адресу, участковый уполномоченный стал разнимать дерущихся сожителей. Страж правопорядка взял женщину двумя руками за плечи и усадил на кухонный стол. В это время она дала участковому пощечину и укусила за палец. Уголовное дело в отношении женщины расследовано, её ожидает суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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