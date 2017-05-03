Представители судейского сообщества Хакасии впервые провели смотр-конкурс «Автографы Победы».

В представлении многих граждан судьи — это облачённые в чёрные мантии строгие блюстители закона, которые, не проявляя никаких эмоций, внимательно выслушивают представителей спорящих сторон во время разбора каких-либо дел и выносят по ним предусмотренные законом решения.

Всё так. Но это в рамках служебной деятельности. А вот свои творческие способности они продемонстрировали во время смотра художественной самодеятельности, состоявшегося в зале Верховного суда Республики Хакасия накануне святого для всех нас праздника — 9 Мая. Именно этим и была обусловлена тематика песен, стихотворений, литературно-музыкальных композиций, которые представили на суд своих коллег представители судейского сообщества со всей Хакасии, включая как самих судей, в том числе и пребывающих в отставке, так и работников аппаратов судов, а также членов их семей. Такой смотр-конкурс «Автографы Победы» проводился в республике впервые. Вся организаторская работа была проведена советом судей, а в состав жюри вошли судья Верховного суда, председатель совета судей Хакасии Виктор Нуртынов, председатель Арбитражного суда Ирина Конкина и председатель Верховного суда Виктор Носов, который, собственно, и стал инициатором мероприятия.

— Дело в том, что в других субъектах Российской Федерации судьи уже давно проводят различные художественные конкурсы, — сказал Виктор Николаевич, когда мы попросили его прокомментировать этот несколько необычный для Хакасии смотр-конкурс. — Я как человек послевоенного поколения, который, можно сказать, собственной кожей ощущал последствия той страшной войны, с особым благоговением отношусь к празднику Великой Победы. Для меня это самый знаменательный из всех государственных праздников России. Много моих родственников не вернулось с фронта. Вот и предложил совету судей обсудить проведение конкурса, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди наших работников. Коллеги меня поддержали, и нынешний конкурс показал, что люди отнеслись к нему очень ответственно, с душой. Больше всего участников было от Верховного суда и Абаканского городского суда. Это и понятно — здесь самые большие коллективы. Но и представители из районов очень хорошо выступили.

В общей сложности участвовало в конкурсе более двухсот человек. Например, сводный хор Абаканского суда вышел в составе 50 человек. Солист — десятилетний сын федерального судьи Анны Николаевны Берш Женя, очень талантливый ребёнок, лауреат многих конкурсов, звёздочка Хакасии. Просто мурашки по коже бежали, когда хор пел песню «Хотят ли русские войны». И остальные участники очень проникновенно исполняли свои номера. Итоги конкурса подведём 5 мая. В конце рабочего дня пригласим всех работников судебной системы на празднование Дня Победы, где прозвучат и поздравления, и концерт состоится из лучших номеров. Будет демонстрироваться видеоряд фотографий родственников судей, воевавших в те грозные дни. И тех, кто погиб на фронтах, и тех, кто вернулся и строил мирную жизнь.

А 9 Мая сотрудники судов республики пронесут эти фотографии во время шествия «Бессмертного полка».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







