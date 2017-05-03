Обманули, чтобы помочь: Дана Борисова приняла лечение в Таиланде за съёмки в телешоу

Дана Борисова, проходящая лечение от наркотической зависимости в клинике Таиланда, считает, что принимает участие в телешоу. По мнению Даны, ее «хотят видеть на съемках реалити-шоу».

Телеведущая продолжает проходить курс лечения от наркозависимости в клинике в Таиланде. Подробности ее пребывания там сообщила подруга телеведущей владелица пиар-агентства Оксана Романенко.

Она отвечала за проведение второй свадьбы Борисовой. А теперь Оксана стала участницей операции по отправке Даны в тайскую клинику. Ее владелец, как говорят, бывший наркозависимый, который смог победить недуг, а теперь помогает другим людям.

Близкие приняли решение отправить её на лечение в Таиланд. А чтобы она не сразу догадалась об их намерениях телеведущей сообщили, что она приглашена на съёмки нового проекта «Тающие на глазах».

«После съемок того нашумевшего эфира «Пусть говорят» мы поехали к Дане домой на Минскую улицу вместе с Леной Воробей, Андреем Малаховым и Прохором Шаляпиным. Я лично поднималась в квартиру к Борисовой и собирала обрадовавшуюся предложению сниматься Дану в Таиланд. Мол, она является одной из самых популярных телеведущих страны – ее хотят видеть на съемках реалити-шоу».

Борисова, прибыв в тайскую клинику, не сразу смогла понять, что это не шоу, а нарколечение. Поначалу всё происходящее воспринималось ею как часть замысла режиссёра. Теперь, как сказала Романенко, Борисова, поняв, что её обманули, видимо, всех ненавидит.

«Дана поверила, что ее будут снимать в придуманном нами проекте «Тающие на глазах», – продолжила Оксана. – Самое интересное, что, уже прилетев в Таиланд, она далеко не сразу поняла, что это не шоу. Она долго думала, что все происходящее вокруг – часть режиссерского замысла. Я представляю, как она сейчас нас всех ненавидит, поняв, что никаких съемок нет. Но самое главное, чтобы она вылечилась. Сейчас ее организм сильно истощен, это напоминает анорексию. А, как известно, ее лечить сложнее всего».

Романенко добавила, что в этой семье надо лечиться и маме Даны Екатерине Ивановне, с которой дочь очень давно не находит общий язык.

«Мне кажется, в этой семье лечиться надо всем, включая маму Даны Екатерину Ивановну, так как мама получается созависимой на фоне заболевания дочери, – отметила Романенко. – Дана и ее мама порой, мягко скажем, не находили общего языка. Ведь на свадьбе родительницы тоже не было. Просто Дана строго-настрого запретила ее приглашать и пускать на торжество. Значит, причина разлада в этой семье возникла не сейчас, а намного раньше».

Напомним, ранее в эфир вышла программа «Пусть говорят» , гостем которой стала мама телеведущей Даны Борисовой Екатерина. Женщина рассказала, что её дочь страдает от нарко– и алкозависимости. Со слезами на глазах она признала своё бессилие и попросила о помощи.

В студии также присутствовали друзья Даны, которые подтвердили пагубные увлечения телеведущей. Апофеозом шоу стало признание самого Малахова, который признался, что два года молчал в надежде на исправление Даны, однако этого не произошло, и он был вынужден прибегнуть к такому способу.

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