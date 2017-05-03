Олеся Малибу взбудоражила поклонников обнаженными кадрами без фотошопа

03.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Олеся Малибу взбудоражила поклонников обнаженными кадрами без фотошопа

Олеся Малибу взбудоражила поклонников обнаженными кадрами без фотошопа

Олеся Малибу (Кожевникова) считает себя секс-символом, однако в народе ее называют фриком и жертвой пластики. Девушка прославилась несколько лет тому назад, появившись в реалити-шоу «Дом-2» и программе «Давай поженимся». Тогда Олеся запомнилась необъятными силиконовыми губами и бюстом, а также пепельно-белыми волосами.

vk.com/id161640001

С годами внешность Олеси изменилась. Олеся уменьшила губы и сменила вульгарные наряды на лаконичные платья. Тем не менее тяга к обнажению у девушки осталась.

instagram.com/olesya_malibu_tv

Instagram Олеси пестрит фотографиями топлес, на которых девушка показывает подтянутую фигуру. Но как оказалось, «спортивным телосложением» Малибу обязана не фитнесу и даже не генам, а фотошопу. В Сеть попали снимки обнаженной Олеси, на которых видно, что фигура девушки далека от идеала.

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