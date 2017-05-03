Ольга Бузова снялась полностью обнаженной

Без упоминания Ольги Бузовой последнее время не обходится буквально ни один день! Сама же телеведущая, дизайнер, писательница и новоявленная звезда эстрады делает все для того, чтобы общественность говорила о ней.

На этот раз Бузова вновь эпатировала публику: звезда снялась полностью обнаженной и выложила свое фото в Instagram. «Сладких снов», — лаконично подписала Ольга. В кадре она лишь слегка прикрывается одеялом.

Поклонники многогранного творчества Ольги пришли в восторг от такого откровенного снимка и засыпали ее комплиментами в комментариях. Впрочем, не все блогеры положительно отнеслись к такому поступку: «Не знаю, как относиться к Оле. Да, понятно, что она много всего сделала и добилась успеха, ясно, что это тяжело и не каждая сможет, НО! Её фанатки-девочки 14−16 лет, которые не разбирают, где бизнес и карьера,а где совесть и честь! Я понимаю, что это „искусство“, а вот девчуля маленькая смотрит и думает, что надо вот такие фото выкладывать, чтобы быть знаменитой! Пусть я старомодная, но для меня все же есть то, что можно и то, что нельзя! Она показывает, как нельзя!» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.)

А что думаете по этому поводу вы?

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