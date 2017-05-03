Подробные характеристики HTC U 11 раскрыты благодаря новой утечке

03.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Подробные характеристики HTC U 11 раскрыты благодаря новой утечке

До презентации следующего флагмана от компании HTC остаётся две недели, и в сети стало появляться всё больше утечек и подробностей о грядущей новинке. По имеющимся данным, он будет называться HTC U 11, являясь таким образом как наследником прошлогоднего HTC 10, так и представителем новой линейки U. Смартфон неоднократно был замечен в различных бенчмарках, благодаря чему стали известны его характеристики. Теперь в сети появился подробный перечень всех спецификаций и особенностей будущего флагмана.

 

 

Спецификации HTC U 11:

  • 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5;
  • Восьмиядерный процессор Snapdragon 835;
  • 6 ГБ оперативной памяти;
  • 128 ГБ встроенной памяти;
  • Поддержка карт памяти microSDXC объёмом до 2 ТБ;
  • 12-мегапиксельная основная UltraPixel-камера с диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией;
  • 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,0;
  • Сенсорные боковые грани, восприимчивые к нажатию;
  • Защита от брызг по стандарту IP57;
  • Технология подавления шумов HTC Usonic;
  • Запись объёмного звука;
  • Поддержка технологии HTC BoomSound;
  • Поддержка Hi-Res Audio;
  • Сканер отпечатков пальцев;
  • Поддержка двух SIM-карт;
  • Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0;
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC;
  • Поддержка 4G LTE;
  • Разъём USB Type-C (USB 3.1).

 

 

Ключевой особенностью HTC U 11 должны стать сенсорные боковые грани, восприимчивые к силе нажатия и касаниям. Пользователь сможет сжимать смартфон или проводить пальцем для быстрого запуска приложений или избранных функций.

Презентация HTC U 11 запланирована на 16 мая.

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