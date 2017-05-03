Подробные характеристики HTC U 11 раскрыты благодаря новой утечке

До презентации следующего флагмана от компании HTC остаётся две недели, и в сети стало появляться всё больше утечек и подробностей о грядущей новинке. По имеющимся данным, он будет называться HTC U 11, являясь таким образом как наследником прошлогоднего HTC 10, так и представителем новой линейки U. Смартфон неоднократно был замечен в различных бенчмарках, благодаря чему стали известны его характеристики. Теперь в сети появился подробный перечень всех спецификаций и особенностей будущего флагмана.

Спецификации HTC U 11:

5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5;

Восьмиядерный процессор Snapdragon 835;

6 ГБ оперативной памяти;

128 ГБ встроенной памяти;

Поддержка карт памяти microSDXC объёмом до 2 ТБ;

12-мегапиксельная основная UltraPixel-камера с диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией;

16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,0;

Сенсорные боковые грани, восприимчивые к нажатию;

Защита от брызг по стандарту IP57;

Технология подавления шумов HTC Usonic;

Запись объёмного звука;

Поддержка технологии HTC BoomSound;

Поддержка Hi-Res Audio;

Сканер отпечатков пальцев;

Поддержка двух SIM-карт;

Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0;

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC;

Поддержка 4G LTE;

Разъём USB Type-C (USB 3.1).

Ключевой особенностью HTC U 11 должны стать сенсорные боковые грани, восприимчивые к силе нажатия и касаниям. Пользователь сможет сжимать смартфон или проводить пальцем для быстрого запуска приложений или избранных функций.

Презентация HTC U 11 запланирована на 16 мая.

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