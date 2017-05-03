Подробные характеристики HTC U 11 раскрыты благодаря новой утечке
До презентации следующего флагмана от компании HTC остаётся две недели, и в сети стало появляться всё больше утечек и подробностей о грядущей новинке. По имеющимся данным, он будет называться HTC U 11, являясь таким образом как наследником прошлогоднего HTC 10, так и представителем новой линейки U. Смартфон неоднократно был замечен в различных бенчмарках, благодаря чему стали известны его характеристики. Теперь в сети появился подробный перечень всех спецификаций и особенностей будущего флагмана.
Спецификации HTC U 11:
- 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5;
- Восьмиядерный процессор Snapdragon 835;
- 6 ГБ оперативной памяти;
- 128 ГБ встроенной памяти;
- Поддержка карт памяти microSDXC объёмом до 2 ТБ;
- 12-мегапиксельная основная UltraPixel-камера с диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией;
- 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,0;
- Сенсорные боковые грани, восприимчивые к нажатию;
- Защита от брызг по стандарту IP57;
- Технология подавления шумов HTC Usonic;
- Запись объёмного звука;
- Поддержка технологии HTC BoomSound;
- Поддержка Hi-Res Audio;
- Сканер отпечатков пальцев;
- Поддержка двух SIM-карт;
- Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0;
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC;
- Поддержка 4G LTE;
- Разъём USB Type-C (USB 3.1).
Ключевой особенностью HTC U 11 должны стать сенсорные боковые грани, восприимчивые к силе нажатия и касаниям. Пользователь сможет сжимать смартфон или проводить пальцем для быстрого запуска приложений или избранных функций.
Презентация HTC U 11 запланирована на 16 мая.
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