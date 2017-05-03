Рассекречены характеристики HTC U 11

Новый флагманский смартфон HTC U 11 был замечен на GeekBench. Новые фото дают реальное представление о гаджете.

Сообщается, что HTC U 11 не сможет составить достойную конкуренцию Samsung Galaxy S8. Отметим, что оценки Geekbench относятся к смартфону HTC CBP. СМИ уверены, что это новый флагман HTC - U 11.

Уточняется, что смартфон оборудован Snapdragon 835 с тактовой частотой 1,90 ГГц. Он получил 4 Гб оперативной памяти и 6 Гб встроенной памяти. Другие характеристики смартфона пока не раскрыты.

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