Улицы в центре Москвы перекроют 3 и 7 мая для репетиции парада Победы

Репетиция Парада Победы 2017 в Москве 3 и 7 мая: согласно расписанию (графику) очередные репетиции Парада Победы пройдут 3 и 7 мая. В связи с этим событием в эти дни будет перекрыто (ограничено) движение по ряду улиц.

Так, 3 мая дороги начнут перекрывать с 17:00, а в воскресенье, 7 мая, ограничения начнут действовать с 05:00.

Движение будут перекрывать по маршруту следования техники с запада столицы до центра: ул. Нижние Мневники - ул. Народного ополчения - ул. Мневники - Звенигородское шоссе - ул. Красная Пресня - Баррикадная ул. - Садовая-Кудринская ул. - Большая Садовая ул. - Триумфальная площадь - ул. Тверская - Кремлевская набережная - Боровицкая площадь - ул. Моховая - ул. Воздвиженка - ул. Новый Арбат - Новинский бульвар - ул. Садовая-Кудринская - ул. Тверская; Красная площадь - Большой Москворецкий мост - Болотная ул. - Болотная площадь - Большой Каменный мост.

Водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в центр Москвы на своих автомобилях, а также заранее выбирать маршруты объезда.

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