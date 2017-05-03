В Волжском дети отравились насмерть кашей с ядом

Следователи Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти двух детей. Их тела были найдены в одной из квартир жилого дома в городе Волжский.

По предварительным данным, дети умерли после того, как в квартире была проведена санитарная обработка от насекомых. Вероятно, яд попал в молочную кашу, которую дети ели на завтрак.

После того, как мальчик полутора лет и четырехмесячная девочка позавтракали, родители уложили их спать. Днем они обнаружили, что дети мертвы.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили неустановленное порошкообразное вещество на поверхностях электрической конфорки и деревянной тумбы, пишет сайт НТВ.Ru.

Кроме того, из квартиры правоохранители изъяли ложки, детские бутылочки и иную посуду, на которой остались следы неустановленного вещества. Тела детей направлены на судебно-медицинское исследование, сообщает управление СК РФ по Волгоградской области.

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