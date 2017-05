Xiaomi Mi6 Plus (Сяоми Ми6 Плюс) - выход увеличенной версии флагмана отменен из-за скорого выхода Mi Note 3

Xiaomi 6 Plus ожидать не стоит

В прошлом году после анонса флагмана Xiaomi Mi5, компания Сяоми решила обновить устройство сразу двумя версиями - Xiaomi Mi5s и Xiaomi Mi5s Plus. Такая развязка событий пришлась по вкусу пользователям, так как в этом году на апрельской презентации компании из Поднебесной многие ожидали увидеть также два флагмана - Сяоми Ми 6 и Сяоми Ми 6 Плюс. Однако, анонс новинки прошел еще 19 числа, а нам показали лишь аппарат Xiaomi Mi6 - Mi6 Plus остался под знаком вопроса. Сразу же многие СМИ понесли новость, что девайс будет показан немного позже, скорее всего летом. После пошли слухи о том, что причиной задержки выхода Сяоми Ми 6 Плюс стал новый флагман Samsung Galaxy S8, якобы спрос на южнокорейский смартфон превысил все ожидания. Что первые, что вторые оказались неправы, поскольку смартфона Xiaomi Mi6 Plus не будет вообще из-за новой стратегии развития китайского бренда. Почему Сяоми отказалась от фаблета Xiaomi Mi6 Plus, читайте далее.

Xiaomi Mi6 Plus - увеличенного флагмана не будет

Если до сегодняшнего дня была хоть какая-то надежда на появление увеличенного топового смартфона Xiaomi Mi6 Plus, то сегодня все мечты фанатов оказались разбиты. Согласно данным из официального источника, бренд Сяоми решил отказаться от Mi6 Plus для того, чтобы уменьшилась внутренняя конкуренция смартфонов. Связано это с тем, что уже в третьем квартале компания презентует 5,7-дюймовый аппарат Xiaomi Mi Note 3, который получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, Amoled-дисплей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. То есть, если бы Сяоми Ми 6 Плюс вышел одновременно с Mi6, то смысла выпускать Mi Note 3 попросту не было.

Производитель смартфонов решил не плодить однотипные устройства, тем самым не нагружая производственные мощности лишней работой. Теперь покупателям электроники от компании Сяоми станет легче определиться с выбором смартфона, так как среди компактных топовых решений есть Mi6, позже появится версия побольше Mi Note 3, а фанатам безрамочных устройств предлагается готовящийся Mi Mix 2. То есть, решение Сяоми вполне логично и благоразумно, хотя не факт, что спустя некоторое время компания поменяет свое решение.

