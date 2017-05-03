Цифровая и офсетная печать каталогов: краткий обзор технологий

Каталоги и буклеты, календари и листовки – современные эффективные инструменты рекламы. Но чтобы отдача от их применения была максимальной, необходимо грамотно подойти к процессу изготовления данной продукции. В настоящее время полиграфические компании предлагают печать двумя распространёнными способами – цифровым и офсетным. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, актуальные в том или ином случае. Прежде чем выбрать определенную технологию, нужно изучить суть каждой из них.

Офсетная печать и ее ключевые особенности

Современная дешевая офсетная печать каталогов получила широкое распространение повсеместно. Технология подразумевает перенос красящих веществ не прямо на бумагу, а посредством офсетного вала, присутствующего в конструкции оборудования. Этот метод нуждается в предварительной подготовке. В перечень допечатных мероприятий входят следующие задачи:

цветоделение и цветопроба;

проектирование и создание специальных форм;

подготовка установки пресса;

балансировка цветов.

Офсетная машина перед применением требует приладки. Это приводит к дополнительному расходу определенного количества бумаги и краски. Методика является экономически выгодной только при производстве больших партий полиграфической продукции. Если необходим большой тираж каталогов, можно смело выбирать офсетную печать.

Среди основных преимуществ данной технологии можно выделить возможность отображения любого числа цветов – одного, двух, полного спектра. Этот метод применяют далеко не все полиграфии. Причины очевидны: офсетная машина представляет собой габаритную установку, для которой необходимы большое помещение, постоянное обслуживание, масса расходных материалов.

Цифровая печать: основные характеристики

Экономическая и быстрая цифровая печать каталогов пользуется не меньшей популярностью. Выбор на эту методику падает в том случае, если тираж имеет средние или малые масштабы. Здесь применяется оборудование, способное переносить краску прямо на поверхность бумаги с цифрового источника.

Цифровая машина являет собой обычный принтер, отличающийся более существенными габаритами по сравнению с традиционным домашним или офисным. Устройство не нуждается в приладке, что исключает дополнительные затраты на покупку бумаги и краски. Цифровое оборудование дает возможность изготовить даже один экземпляр полиграфической продукции в короткие сроки и с минимальными вложениями. Но цифровая печать существенно проигрывает офсетной по качеству. Изображения в данном случае получаются менее четкими и насыщенными.

Цифровая методика является нецелесообразной при изготовлении больших партий продукции. При увеличении тиража стоимость одного экземпляра остается неизменной. Поэтому заказчики, желающие получить изделия в количестве более 50-ти штук, всегда выбирают офсетную печать.

Стоит отметить, что изготовление и печать буклетов, каталогов и прочей полиграфической продукции – серьезное и ответственное дело. Качество полиграфии зависит не только от метода печати, но и от профессионализма исполнителя. Бизнесмены, которые регулярно пользуются услугами подобных компаний, рекомендуют отдавать предпочтение крупным предприятиям, имеющим в обеспечении и офсетные, и цифровые машины, используемые для задач различной сложности. Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу той или иной фирмы, желательно изучить прейскурант и ознакомиться с отзывами реальных пользователей. Обращение в мелкую полиграфию уместно только при изготовлении единичных экземпляров, к которым не предъявляются особые требования.

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