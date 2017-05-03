Фронтовики Хакасии могут бесплатно воспользоваться самолётом или поездом

Льготный проезд распространяется на все виды транспорта с 3 по 12 мая. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно передвигаться как внутри республики, так и за её пределами по России.

Железнодорожным транспортом воспользовались пока пять жителей нашего региона. Один ветеран с сопровождающим его лицом 8 мая поедет в Красноярск и четверо ветеранов в Москву. При этом на железнодорожном вокзале ветеранам будет предоставлена комната отдыха на безвозмездной основе. Наибольшей популярностью пользуется авиатранспорт. 3 мая в Москву уже вылетели четверо ветеранов Великой Отечественной войны с сопровождающими, которые отправились к родственникам и однополчанам. Одному ветерану еще предстоит полет 8 мая, чтобы принять участие в Параде Победы на Красной Площади. Все они воспользовались услугами зала повышенной комфортности в аэровокзале и бизнес-класса в салоне самолета, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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