Малым сёлам Хакасии оказывается гуманитарная помощь

Георгиевские ленты, продукты питания, детские развивающие игрушки, лакокрасочные материалы – все это было передано жителям аала Тюрт-Тас Аскизского района в рамках благотворительной акции, посвященной празднованию Дня Победы.

Малое село находится под кураторством экономического ведомства республики, но, несмотря на это, оказывать поддержку жителям аала принял решение и молодежный совет одной из теплосетевых компаний региона. Молодые люди своими силами собрали гуманитарный груз и в преддверии празднования 9 Мая передали жителям села. Кроме того, сотрудники Минэкономики Хакасии поздравили тружеников тыла в своих подшефных селах, вручив подарки и благодарственные адреса.

Отметим, что в Хакасии уже пятый год работает программа по сохранению и развитию малых и отдаленных сел, инициированная Главой Хакасии Виктором Зиминым. За это время из бюджета региона на благоустройство и улучшение жизни на селе было направлено более 138 миллионов рублей. Деньги пошли на бурение скважин, уличное освещение, новые игровые и спортивные площадки и благоустройство территорий.

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