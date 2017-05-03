Мы этой памяти верны

Почти 300 молодых исполнителей со всей Хакасии участвовали в отборочных турах республиканского конкурса патриотической песни. В финал прошли 43 солиста и 12 ансамблей, они-то и поборолись за звание лауреатов.

Большой зал Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева. Первыми на сцену вышли самодеятельные исполнители в возрасте от 16 до 25 лет. Эта номинация оказалась самой популярной — 24 участника. Некоторые недочёты в вокале конкурсанты с лихвой компенсировали подачей. Кто-то устроил даже небольшие моноспектакли. И все пели проникновенно, искренне. О родине, героях, войне, о человеческих ценностях.

Так как большинство финалистов составляли девушки, в зале особо поддерживали парней. Например, братьев Зенчуриных из посёлка Копьёво. Михаил исполнил «Балладу о солдатской матери», а Никита — песню «За того парня».

«Мы — участники группы «Вираж». Её создали наши отец и дядя. Часто вместе выступаем в Хакасии и Красноярском крае. Ну а в Копьёво все праздники — за нами», — рассказывают Зенчурины. Никита в этом году оканчивает школу. Хочет поступить в красноярский вуз на лингвистический факультет или, как старший брат, на физкультурный. «Но петь всё равно продолжу», — уверяет он.

— Я фитнес-инструктор по специальности. Вернулся в родной посёлок, теперь веду уроки в школе и занятия в секции пауэрлифтинга. А ещё создал детский вокально-инструментальный ансамбль. Так что, можно сказать, музыка сопровождает меня по жизни, — рассказывает Михаил Зенчурин.

Он-то и стал лауреатом I степени в номинации «Самодеятельные исполнители 16 — 25 лет». На втором месте — Ирина Пралич из Абакана, на третьем — Сабрина Толмачёва из села Калинино.

Лучшим самодеятельным исполнителем в возрасте 26 — 35 лет признан Станислав Кураленко из Сорска. Его землячка Кристина Тащук и Анастасия Бибикова из Расцвета стали лауреатами II и III степени.

В номинации «Профессиональные исполнители» до звания победителя никто недотянул. Лауреатом же II степени признана Юлиана Геккель из села Новоенисейка, лауреатом III степени — Ольга Саломатова из Абазы.

В номинации «Самодеятельные вокальные коллективы» первое место также не присуждалось. На втором — вокальная студия «Юла» Черногорского центра культуры и досуга. Ансамбль «Созвучие» ДК «Энергетик» (Саяногорск) и дуэт Валерия Холодняк — Елена Ушакова из посёлка Копьёво стали лауреатам III степени.

Победителей определяло компетентное жюри во главе с художественным руководителем Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова, заслуженным артистом Республики Хакасия и Республики Алтай Артуром Марлужоковым.

Перед тем, как наградить победителей, члены жюри переговорили со всеми конкурсантами, обратили внимание на ошибки, дали советы. Конкурсанты пообещали в следующем году выступить ещё лучше.

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