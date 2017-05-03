Необходима смена экономического курса

2 мая глава Хакасии Виктор Зимин провёл встречу с руководителями всех средств массовой информации, выходящих в Хакасии. Своё выступление он начал с объяснения мотивов отставки правительства республики, назвав его главной темой встречи.

Событие, что и говорить, неординарное, породившее различные версии. Сам Виктор Михайлович по этому поводу сказал, что это очень важное и ответственное решение как для республики, так и лично для него. Решение он принял абсолютно самостоятельно. Ни с кем не консультировался. Использовал право, предоставленное ему как главе Хакасии Конституцией России и Конституцией Хакасии.

— Это не фарс и не мальчишеский поступок. За этим решением стоит смена экономического курса. Далось мне оно очень непросто, потому что с командой, которая со мной работала, достигнуты значительные успехи. В то же время я видел пассивность некоторых членов правительства, неумение или нежелание встречаться с людьми, решать возникающие вопросы, — сказал Виктор Зимин.

По его словам, хотя в последнее время в республике сделано очень много важных дел, а ещё больше предстоит сделать, некоторые члены правительства живут и действуют по инерции, наблюдается некая самоуспокоенность, а то и уныние, то есть, как выразился Виктор Михайлович, «команда «поплыла».

И вот этого он как глава республики, имеющей лучшие показатели по темпам экономического развития в Сибири и России, получившей положительную оценку президента России, допустить не мог. Ведь Хакасия сейчас является таким регионом, на который с интересом смотрят и в правительстве России, и представители крупного бизнеса. Республика является своеобразной точкой роста в масштабах Российской Федерации, и у неё есть хорошие перспективы. Зимин планирует в ближайшие два-три года провести такие экономические преобразования, которые требуют совсем другого подхода, чем у отправленного в отставку правительства.

Да, есть проблемы с государственным долгом, но эта проблема решаема, отметил Виктор Зимин. Задача сейчас состоит в том, чтобы заместить коммерческие кредиты кредитами из федерального бюджета. Тем более что деньги эти не проедены, не растрачены впустую. Они все пошли на развитие, и через некоторое время проекты, основа которых закладывалась несколько лет назад, начнут давать реальную весомую отдачу. Впрочем, они уже её дают, так как Хакасия последние семь лет прирастает по собственным налогам более чем на миллиард рублей в год. Так что есть все шансы в течение трёх-четырёх лет рассчитаться с госдолгом с учётом уже сделанных экономических наработок.

В дальнейшем, отвечая на вопросы журналистов по поводу отставки правительства, глава Хакасии уточнил, что подвигли его на этот шаг необходимость смены экономического курса, вектора настроения, груз ответственности перед жителями республики. Правительство обновится примерно на 90 процентов. Виктор Михайлович планирует создать команду, которая станет его надёжной опорой, будет эффективно защищать интересы республики.

Виктор Зимин также сказал о том, что главы муниципальных образований на своих территориях обладают практически теми же полномочиями, что и глава республики. И тоже должны эффективно заниматься формированием налоговой базы, решать возникающие вопросы, а не кивать на главу Хакасии. Но решать вопросы не так, как в Ширинском районе, где взяли и повысили себе зарплату на 30 процентов. За счёт республики. По этому поводу глава Хакасии пообещал принять необходимые меры.

Отвечая на вопрос по якобы лишению льгот, Виктор Михайлович привёл следующие цифры: в 2015 году из бюджета республики на эти цели было выделено 85 миллионов рублей, в 2016-м — 96, а на 2017-й в бюджет заложено 107 миллионов рублей. То есть идёт постоянный рост, а никак не сокращение.

Что касается угольных предприятий, то, по мнению Виктора Зимина, они в настоящее время дают экономике возможность развиваться, позволяя при этом серьёзно заняться проблемами экологии. То есть планируется через семь — десять лет убрать вредные производства от столицы республики, Черногорска и Усть-Абакана, где проживает две трети населения Хакасии, в степную зону.

Развитие экономики тесно увязано с развитием социальной сферы, неоднократно подчёркивал глава Хакасии. Уже сейчас республика по уровню жизни находится на 16-м месте в стране. С развитием угольной отрасли, железнодорожного транспорта у неё есть все шансы переместиться ещё выше. И это благодаря инвестициям, которые приходят в республику. В Хакасию за три года пришло почти 42 миллиарда рублей, которые трансформировались и ушли в магазины, услуги, транспорт. А ещё РЖД планирует инвестировать более 70 миллиардов рублей в свою инфраструктуру. Есть и другие перспективные проекты.

Говоря о росте тарифов на электроэнергию, глава республики пояснил, что приходится принимать на первый взгляд непопулярные меры. Да, тариф вырос, у некоторых представителей бизнеса себестоимость продукции возрастёт на процент, а то и меньше. Но мало кто знает, что при этом в бюджет поступит 900 миллионов рублей налогов.

Виктор Михайлович ответил ещё на ряд вопросов журналистов, а в заключение встречи сказал, что он давал слово работать на благо республики и её жителей и намерен твёрдо своё слово держать.

Такие встречи с представителями СМИ, где он готов ответить на любые вопросы, глава Хакасии намерен проводить регулярно.





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