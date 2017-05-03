В Абаканской школе увековечат память Кати Перекрщенко

Завтра на здании школы № 10 торжественно откроют мемориальную доску в память героини Великой Отечественной войны Кати Перекрещенко. Из этого образовательного учреждения девушка ушла добровольцем на фронт.

Завтра в 11 часов, у здания школы № 10 состоится митинг. На мероприятие приглашены почетные гости, и в их числе родственники Кати Перекрещенко – племянник Николай Владимирович Перекрещенко, его дочери Оксана и Юлия. В абаканской школе № 10 Катя Перекрещенко до войны работала старшей пионервожатой. На фронте наша землячка была санинструктором, отважным бойцом, награждена орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу». Погибла в 1944 году и похоронена в Калининской области. Мемориальная доска изготовлена на средства, собранные общественностью, сообщили в пресс-службе мэрии Абакана.

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