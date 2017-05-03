В Алтайском крае должник на арестованной машине сбил пристава

Инцидент произошёл прямо у здания отдела судебных приставов Барнаула. Заведено уголовное дело.

В Барнауле должник сбил пристава. 33-летний мужчина применил насилие, опасное для жизни и здоровья, прямо у здания отдела судебных приставов. Барнаулец задолжал по исполнительному производству, поэтому люди в форме решили арестовать его имущество. Пока пристав описывал и арестовывал автомобиль мужчины, владелец умудрился сесть за руль и наехать на исполнителя, причинив вред его здоровью.

Теперь жителю Барнаула нужно не только рассчитаться по долгам, но и ответить за нападение на пристава. На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

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