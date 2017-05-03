В Хакасии появилась «Аллея молодежи»

В Усть-Абаканском районе в преддверии 9 Мая молодежь республики высадила сосны, создав в аале Сапогов «Аллею молодежи».

Инициатором акции стал организационный комитет международного молодежного этно-туристского форума «Этнова». Теплая Сибирь» при поддержке минэкономики Хакасии. В 2017 году палаточный лагерь форума «Этнова» развернётся в Усть-Абаканском районе. В аале Сапогов с 1 по 6 августа в седьмой раз соберутся молодые люди практически со всех городов России и ближнего зарубежья. Идею молодежи посадить собственную аллею сосен именно на территории нынешнего форума поддержал исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Владимир Крафт. Владимир Александрович лично помогал высаживать саженцы. Помимо высадки деревьев состоялось и совещание, посвященное предстоящему форуму «Этнова». По словам организаторов, участников ждет множество сюрпризов. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи, сообщили в пресс-службе министерства экономики РХ.

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