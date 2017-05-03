В Хакасии прошёл юбилейный концерт Людмилы Арыштаевой

03.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Солистка Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова, народная артистка Республики Хакасия отметила свое 60-летие в Хакасской филармонии.

Первой поздравила юбиляра министр культуры Хакасии Светлана Окольникова, которая также передала Людмиле Александровне слова приветствия и от главы республики Виктора Зимина. На концерте Людмила Арыштаева блеснула всеми гранями своего таланта: выступила как певица, ведущая и режиссёр. Вместе с именинницей на сцену вышли артисты, с которыми певица выступает не один год – фольклорная группа ансамбля «Улгер», ансамбль хакасского танца «Кун сузы», заслуженный артист республик Хакасия и Алтай Артур Марлужоков, Юлия Тиникова, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,215