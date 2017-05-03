В Хакасии прошёл юбилейный концерт Людмилы Арыштаевой

Солистка Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова, народная артистка Республики Хакасия отметила свое 60-летие в Хакасской филармонии.

Первой поздравила юбиляра министр культуры Хакасии Светлана Окольникова, которая также передала Людмиле Александровне слова приветствия и от главы республики Виктора Зимина. На концерте Людмила Арыштаева блеснула всеми гранями своего таланта: выступила как певица, ведущая и режиссёр. Вместе с именинницей на сцену вышли артисты, с которыми певица выступает не один год – фольклорная группа ансамбля «Улгер», ансамбль хакасского танца «Кун сузы», заслуженный артист республик Хакасия и Алтай Артур Марлужоков, Юлия Тиникова, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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