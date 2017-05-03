В Хакасии ремонтируют дамбы

После весеннего ледохода приводят в порядок гидротехнические сооружения на реках Таштып и Абакан.

Проводится текущий ремонт дамбы в аале Усть-Таштып Аскизского района. Восстанавливают и укрепляют гидротехнические сооружения в аале Перевозное Аскизского района и в селе Большой Монок Бейского района.

Напомним, накануне выполнен текущий ремонт Белоярской защитной дамбы; гидротехнического сооружения на левом берегу реки Абакан восточнее аала Катанов; дамбы на реке Абакан в одном киллометре юго-западнее села Аскиз; дамбы на реке Таштып, восточная окраина с. Усть-Есь, сообщили в пресс-службе минприродресурса РХ. Проведены аварийно-восстановительные работы по дамбе на реке Абакан, западнее селе Арбаты. Выполнено наращивание дамбы протяженностью 400 метров.

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