В Хакасии ремонтируют дамбы

03.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

После весеннего ледохода приводят в порядок гидротехнические сооружения на реках Таштып и Абакан.

Проводится текущий ремонт дамбы в аале Усть-Таштып Аскизского района. Восстанавливают и укрепляют гидротехнические сооружения в аале Перевозное Аскизского района и в селе Большой Монок Бейского района.

Напомним, накануне выполнен текущий ремонт Белоярской защитной дамбы; гидротехнического сооружения на левом берегу реки Абакан восточнее аала Катанов; дамбы на реке Абакан в одном киллометре юго-западнее села Аскиз; дамбы на реке Таштып, восточная окраина с. Усть-Есь, сообщили в пресс-службе минприродресурса РХ. Проведены аварийно-восстановительные работы по дамбе на реке Абакан, западнее селе Арбаты. Выполнено наращивание дамбы протяженностью 400 метров.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,236