В Хакасии ветераны получили материальную помощь

Единовременные выплаты от правительства республики направлены ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов и труженикам тыла в канун празднования 72-ой годовщины Победы.

По пять тысяч рублей получили 244 инвалида и участника войны, а также 33 гражданина, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 34 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. Выплаты по 600 рублей направлены 3079 труженикам тыла и 1365 вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, по традиции в канун Дня Победы ветеранам, проживающим в Хакасии, будут вручены открытки с поздравлением руководителя республики Виктора Зимина, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты РХ.

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