Президиум Верховного Совета Хакасии одобрил предложение депутатов Якутии об участии недропользователей в развитии регионов.

По предложенному законопроекту в содержание лицензии на пользование недрами необходимо включить положения об условиях участия недропользователей в социально-экономическом развитии регионов и муниципалитетов, на территории которых они работают. Причём условия должны быть согласованы с этими территориями. Депутаты Верховного Совета уверены, что это касается угледобывающих предприятий Хакасии.

— При выдаче лицензии федеральный центр не учитывает интересы регионов и муниципалитетов. При нашем участии в договоре бы заложили и перенос населённых пунктов, и инвестиции, — отметил председатель комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Владимир Нырцев.

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